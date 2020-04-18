Учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала, як готується до свята Великодня в незвичайному вигляді

Після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режим ізоляції. Кожен день зірка намагається публікувати в соціальній мережі Instagram нові фото, розповідає, як проходять будні з дітьми - Лаурою і Леоном, а також ділиться цікавими рецептами, інформує Рoliteka.net.

В цей раз Слава з'явилася в незвичайному, злегка вульгарному фартухе, білої толстовці і з яскравим макіяжем на обличчі. Артистка розповіла, як готується до свята Великодня.

«Тема нашого сьогоднішнього уроку — ЯЙЦЯ яскраві, святкові, прикрашених зеленкою. 🤪 Яйця, як ви розумієте, самі себе не пофарбують, а ось діііти😈 Можуть одночасно оновити і модернізувати меблі, в тому числі і м'яку ( безоплатно), ну і весело провести час🤦🏽‍♀️

Мама (сьогодні це моя роль) володіє зеленкою і каструлею досконало і по самі лікті🥚🥗🥚🥗🥚 ПиСи: це всього лише фартух😆 усіх #яжемать прохання тримати себе і свою мову в #яжеруках!!!! До речі, у страсну п'ятницю можна тільки в такому вигляді фарбувати і командувати😘

Шкарлупу цибулі нарізати ножицями, обваляти в шкарлупе мокрі яйця (щоб прилипла цибульна шубка) і закутати в марлю, як колобка, перев'язавши ниткою . Насипати сіль в холодну воду, покласти яйця, налити зеленки пляшечку і нехай варяться :) Після очистити від марлі , промити і змастити маслом 😘👌🏼 найкрасивіші яйця, які я коли-небудь робила 👍🏼 #СлаваЯйцам», - написала Камінська під постом.

Раніше зірка виклала на своїй сторінці незвичайне коротеньке відео, на якому засвітила струнку фігуру в одному яскраво-рожевому білизна, зовсім не приховує її фігуру. Причому не втрималася Слава від звичної саркастичній манери подуштить над шанувальниками - в один з моментів відеозапису вона повертається до об'єктива камери, показуючи свої... вуса.

За допомогою цього фільтра артистка вирішила весело пожартувати над шанувальниками, які відразу ж оцінили ролик і почали масово засипати пост комментариеями.

«Вусики - пропуск в трусики 🤪добраніч 😴😘🤣», - коротко підписала відео зірка.

А ось що відповіли користувачі мережі:

«Фраза з натяком походу... 🙄 бережіться чоловіка , трусики смертельно небезпечні , особливо для тих у кого вусики 😁😂 Так по мені краще нехай буде борода і вона скаже "так" 😁🤣», «Видно, що салони краси закриті😂😂😂 Але навіть з вусиками - королева💜💜💜», «😂😂 блін», «Карантин...», «Мені б таку ж....👏».

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