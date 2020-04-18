На одну з камер відеоспостереження в Лос-Анджелесі потрапили принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які вразили своїм вчинком

З кінця березня ходили чутки про те, що герцог і герцогиня Сассекські покинули острів Ванкувер та перебралися жити в Лос-Анджелес, обговорювали де вони могли зупинитися, "продавали" їм будинки, а папараці навіть у умовах пандемії оголосили на них полювання, але пару так ніхто і не бачив.

Але парочку нарешті засікли. Як виявилося подружжя наплювали на карантин в Лос-Анджелесі і навіть змінили роботу.

Пару сфотографували на прогулянці з собаками біглем Гаєм і лабродором Оз. Обидва були в захисних банданах на обличчі, Меган тримала в руках пляшечку санітайзера. Після прогулянки вони поїхали на сріблястому автомобілі марки KIA.

В це ж дня принца Гаррі і Меган Маркл помітили, як вони розвозили їжу нужденним жителям Лос-Анджелеса.

З'ясувалося, що зіркова пара діяла від некомерційної організації Project Angel Food. Ця компанія постачає тяжкохворих людей безкоштовним харчуванням. В основному, клієнтами організації є люди старше 60 років.

Також раніше повідомлялося, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Після несподіваного «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явилося час обміркувати свою поведінку з королівською родиною.

Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі розкрили головну таємницю про свого сина.

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл виявилася не тією, за кого себе видає, документ злили в мережу: "досі числиться...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл розчавлена, втечу з палацу обернулося новими проблемами.