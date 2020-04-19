Зірки часто роблять яскраві макіяжі, таким чином привертаючи ще більшу увагу шанувальників

Давайте подивимося на зірок, які підкреслили свої достоїнства яскравим макіяжем, передає Politeka.net.

Епатажна українська співачка MARUV опублікувала запис в Instagram поставши з яскравим макіяжем. Зірка підкреслила очі чорно-сірими тінями і олівцем. При цьому губи артистка залишила недоторканими.

"Макіяж за 20 хв by MARUV 🤗", - підписала вона кадр.

Колишня "віагринка" Анна Седокова також постала з яскравим макіяжем. Зірка підкреслила пухкі губи червоною помадою. На очах були світлі тіні, а вії стали пишніше, завдяки туші.

"Сьогодні в прямому ефірі, ми вчилися не тільки робити концертний яскравий мейк, але і приймати. І якщо з прийняттям себе у нас як-то виходить, то з іншими не дуже...", - написала артистка.

Співачка Ірина Білик розмістила фото в стильному образі в своєму Instagram. На фото українська знаменитість постала з соковитими губами бордового кольору. Також помітні пишні вії.

Екс-Nikita Даша Астаф'єва порадувала шанувальників яскравим фото. Артистка виділила не тільки губи, нанісши червону помаду, а й очі - чорними тінями. Також співачка, ймовірно, використовувала накладні вії.

"Всім привіт з Планети Мавп 🐒", - підписала фото артистка, піджавши губи зі своїм знайомим.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва підтримує режим самоізоляції. Зараз зірка почала активно вести соціальну мережу.

Дівчина щодня викладає серії кадрів, на яких з'являється в самих різних образах. Тим не менш, співачка не забуває також ділитися секретами схуднення і показує серії тренувань

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