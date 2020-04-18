Молодого возлюбленого співачки Надії Бабкіної, Євгенія Гора розкритикували в мережі

Нагадаємо, що російську артистку Надію Бабакину здолала страшна недуга - китайський вірус. Зараз вона знаходиться в лікарні і лікарі борються за її життя. Подейкують, що стан Бабкіної стрімко погіршувалося і лікарі навіть ввели її в стан медикаментозної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

За даними російських ЗМІ, зараз артистка періодично приходить в свідомість і виконує команди лікарів. Говорити знаменитість поки не може, і тому спілкується з медиками за допомогою жестів.

Самі родичі не коментують хвороба Надії Бабкіної. Що стосується її коханого Євгена Гора, то він, по всій видимості, не дуже стурбований станом співачки. Гір веде звичний спосіб життя, ігноруючи питання про хвороби Бабкіної, а зараз його головним завданням є знайти перукарню, щоб привести себе в порядок.

У п'ятницю, 17 квітня, Євген Гір розмістив пост, в якому попросив у передплатників ради.

«Хто-небудь знає підпільні перукарні? А то я готовий поголитися наголо вже», — задався питанням підприємець.

Подібна безпечність обурила шанувальників Бабкіної.

Деякі накинулися на нього і звинуватили Гора в легковажності. Фанати поспішили нагадати, що артистка досі хворіє, а значить, думати Євген повинен явно не про волосся.

«Бабкіна у лікарні, а він…», «Подбав би краще про свою дружину», «Ви всерйоз вважаєте, що зараз час думати про зачіску?» пишуть вони.

Нагадаємо, що Бабкіна угледіла на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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