Молодого возлюбленого певицы Надежды Бабкиной, Евгения Гора раскритиковали в сети

Напомним, что российскую артистку Надежду Бабакину одолел страшный недуг- китайский вирус. Сейчас она находится в больнице и врачи борются за ее жизнь. Поговаривают, что состояние Бабкиной стремительно ухудшалось и врачи даже ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным российских СМИ, сейчас артистка периодически приходит в сознание и выполняет команды врачей. Говорить знаменитость пока не может, и поэтому общается с медиками при помощи жестов.

Сами родственники не комментируют болезнь Надежды Бабкиной. Что касается ее возлюбленного Евгения Гора, то он, по всей видимости, не очень озабочен состоянием певицы. Гор ведет привычный образ жизни, игнорируя вопросы о болезни Бабкиной, а сейчас его главной задачей является найти парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок.

В пятницу, 17 апреля, Евгений Гор разместил пост, в котором попросил у подписчиков совета.

«Кто-нибудь знает подпольные парикмахерские? А то я готов побриться наголо уже», — задался вопросом предприниматель.

Подобная беспечность возмутила поклонников Бабкиной.

Некоторые набросились на него и обвинили Гора в легкомыслии. Фанаты поспешили напомнить, что артистка по-прежнему болеет, а значит, думать Евгений должен явно не о волосах.

«Бабкина в больнице, а он…», «Позаботился бы лучше о своей жене», «Вы всерьез считаете, что сейчас время думать о прическе?» — пишут они.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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