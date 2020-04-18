Молодого возлюбленого певицы Надежды Бабкиной, Евгения Гора раскритиковали в сети
Напомним, что российскую артистку Надежду Бабакину одолел страшный недуг- китайский вирус. Сейчас она находится в больнице и врачи борются за ее жизнь. Поговаривают, что состояние Бабкиной стремительно ухудшалось и врачи даже ввели ее в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
По данным российских СМИ, сейчас артистка периодически приходит в сознание и выполняет команды врачей. Говорить знаменитость пока не может, и поэтому общается с медиками при помощи жестов.
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Сами родственники не комментируют болезнь Надежды Бабкиной. Что касается ее возлюбленного Евгения Гора, то он, по всей видимости, не очень озабочен состоянием певицы. Гор ведет привычный образ жизни, игнорируя вопросы о болезни Бабкиной, а сейчас его главной задачей является найти парикмахерскую, чтобы привести себя в порядок.
В пятницу, 17 апреля, Евгений Гор разместил пост, в котором попросил у подписчиков совета.
«Кто-нибудь знает подпольные парикмахерские? А то я готов побриться наголо уже», — задался вопросом предприниматель.
Подобная беспечность возмутила поклонников Бабкиной.
Некоторые набросились на него и обвинили Гора в легкомыслии. Фанаты поспешили напомнить, что артистка по-прежнему болеет, а значит, думать Евгений должен явно не о волосах.
«Бабкина в больнице, а он…», «Позаботился бы лучше о своей жене», «Вы всерьез считаете, что сейчас время думать о прическе?» — пишут они.
Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".
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