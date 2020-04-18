Український співак Сергій Бабкін придумав, як розважити своїх шанувальників на карантині

Як відомо, епідемія підступного вірусу змусила скасувати концерти зірок шоу-бізнесу всіх без винятку.

Але незважаючи на всі збитки виконавці не опускають руки і розробляють можливість нагадати про себе.

Одні влаштовують онлайн концерти, на яких розважають шанувальників, а інші виходять у прямий ефір, щоб відповісти на всі запитання фоловерів.

А ось український співак Сергій Бабкін вирішив зробити інакше і влаштував поетичний вечір, де читав вірші. Відповидне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Фанати Бабкіна прийшли в невимовний захват від поетичного вечора, про що вони поспішили повідомити своєму кумиру. Деякі з них вважали Бабкіна «героєм нашого часу».

«Дуже ❤️ Безмежне душевний божественне вічне Спасибі! 🙏», «Бабкін, ви кайф!) Люблю теж ці вірші! Продовжуйте!», «Дякую🌷за відкритість і щирість👍Дуже проникливі вірші і прекрасна пісня🎶🎸Дякую за вашу творчість💗доброту і позитив🌞», « Я все більше дивуюся на скільки ви можете бути різним. Ці образи ваші!! Як вам так вдається перемикатися 👀 це прям ціле явище», «Стільки сили, який потенціал. Просто герой нашого часу 👍», - захоплюються в мережі.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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