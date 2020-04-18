Відома співачка Світлана Лобода здивувала архівними кадрами з жаркого відпочинку в купальнику

В цей раз знаменита артистка показала раніше не публіковані кадри з відпочинку, який провела на узбережжі в яскравому купальнику. Нові кадри зірка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.

Лобода щодня ділиться з фанатами новими кадрами з дому, розповідає про свої будні і не забуває дивувати жаркими кадрами, зробленими ще на концертах, під час подорожі та відпочинку з дітками.

Сьогодні зірка з'явилася в яскравому купальнику з глибоким декольте, на кадрах співачка розважатись у компанії незнайомців, показує щасливу і отдохнувшую себе на курорті. Раніше Світлана відзначала, що сумує за і яскравими сонячними днями на відпустці.

До цього знаменита артистка з'явилася в домашньому образі перед об'єктивом, щоб записати прямий ефір на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з шанувальниками. Зазначимо, артистка раніше не проводила онлайн-бесід і чатів з шанувальниками, а також вкрай рідко зверталася до них в Instagram.

Після того, як зірка вирушила на самоізоляцію з дітками у власному будинку, вона почала активно вести соціальні мережі, представляти раніше не публикованные кадри з концертів і навіть проводити прямі ефіри з колегами. Цього разу зірка не втрималася від бесіди з власною аудиторією.

Щоб привернути увагу аудиторії, зірка представила новий кадр, на якому вона сидить на дивані в незвичайній позі, роблячи селфи на свій телефон. Одягнена Світлана в сині джинси і в темний светр з коміром, який закриває шию. Її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

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