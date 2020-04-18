Артистка Анна Кошмал справила фурор в мережі

Відома українська актриса, 25-річна Анна Кошмал, що здобула популярність завдяки ролі Жені Ковальової в серіалі "Свати". На той момент Ганні було 17 років і вона зіграла норовливого підлітка-гота.

Зараз дівчині вже 25 років і її не впізнати. Кошмал стала справжньою красунею.

Актриса завела сторінку в Instagram, де частенько викладає фотографії зроблені в романтичних і спокусливих образах, передає Politeka.net

Новий знімок саме такий. Ганна показала всю свою жіночність на чорно-білому фото, яке як не можна краще передає настрій. На ньому актриса попозувала в білій сукні з оголеною спиною. Дівчина не дивиться в кадр, очі її заплющені, а голова піднята. Довге розпущене волосся каскадом спускаються по спині.

Фанати не пройшли повз і оцінили романтичний образ актриси захопленими коментарями.

«Красуня», «Неймовірна», «Моя улюблена актриса», «Шикарна красуня», - пишуть вони.

Раніше, актриса розповіла своїм шанувальникам, як розважається на карантині.

"Розважаюся як можу. Сьогодні весь день за вікном йшов теплий весняний дощ, дуже захотілося імбирного печива зі свіжовичавленим соком. Немає нічого більш затишного і приємного, ніж запах печива в будинку", - написала Анна Кошмал у своєму мікроблозі Instagram і поділилася з шанувальниками власним рецептом.

Нагадаємо, що Анна Кошмал з "Сватів" позбавилася від нижньої білизни і задерла сукню: "немає Слів".

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал залізла у ванну і потрясла природною красою: "Це таке диво!".