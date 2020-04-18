Знаменита артиска Ані Лорак показала зворушливий ролик з власного концерту, на якому блиснула образом в білосніжній сукні

Як відомо, після настання карантину Кароліна залишилася вдома з донькою Софією і навіть зважилася проводити з дому зрідка прямі ефіри в соціальній мережі Instagram. Співачка довгий час не показувала жодних кадрів з концертів та архівних фото з виступів, однак в останні кілька днів зірка продемонструвала відразу серію нових відео, пише Рoliteka.net.

У відео зірка змінила імідж на більш скромний і стриманий, щоб постати перед дітьми у новому вбранні з блискіток і заспівати з ними біля імпровізованої ліжку.

«Сниться сон 🌙 Нехай кожна дитина в світі відчує любов, тепло і турботу. Спасибі моїм геніальним авторам: муз. @igorkrutoy65, сл. @igor_nikolaev_music», - пише Ані Лорак.

Ось що відповіли користувачі:

«Як завжди прекрасна ! ❤», «Дуже зворушливий твір 🙏 як шкода тих діток, які залишилися без тепла і турботи😓 не можу стримати сліз... Як же їх всіх хочеться обійняти і оточити турботою...», «Давайте прямий ефір з Кіркоровим», «Або з Лазарєвим ще раз 😍», «Так зворушливо і ніжно...🙌🙏♥️», «Ви дуже гарна 🔥💕чарівний голос 😍».

До цього Кароліна постала перед шанувальниками на серії фото в незвичайному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, приховує її повні щоки, а також відзначилася нової "старої" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або гумок. Зазначимо, зараз у зірки короткі волосся - подовжене каре з косою чубчиком.

Головною примечательностью кадру став спортивний ліфчик зірки з незвичайними чорними стрічками на них. На деяких кадрах зірка перекинула стрічки за спину, як би відкриваючи огляд на її живіт, частково прихований штанами білого кольору з високою посадкою. А на інших фото Кароліна розпустила зав'язки, кинувши ті звисати до підлоги, чим немало здивувала шанувальників.

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