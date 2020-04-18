Знаменитая артиска Ани Лорак показала трогательный ролик с собственного концерта, на котором сверкнула образом в белоснежном платье

Как известно, после наступления карантина Каролина осталась дома с дочерью Софией и даже решилась проводить из дома изредка прямые эфиры в социальной сети Инстаграм. Певица долгое время не показывала никаких кадров с концертов и архивных фото с выступлений, однако в последние несколько дней звезда продемонстрировала сразу серию новых видео, пишет Рoliteka.net.

В видео звезда сменила имидж на более скромный и сдержанный, чтобы предстать перед детьми в новом наряде из блесток и спеть с ними возле импровизированной постели.

«Снится сон 🌙 Пусть каждый ребёнок в мире почувствует любовь тепло и заботу. Спасибо моим гениальным авторам: муз. @igorkrutoy65, сл. @igor_nikolaev_music», - пишет Ани Лорак.

Вот что ответили пользователи, находясь под впечатлением после онлайн-чата с Лазаревым, с который ей приписывают роман:

«Как всегда прекрасна ! ❤», «Очень трогательное произведение 🙏 как жаль тех деток, которые остались без тепла и заботы😓 не могу сдержать слез... Как же их всех хочется обнять и окружить заботой...», «Давайте прямой эфир с Киркоровым», «Или с Лазаревым ещё раз 😍», «Так трогательно и нежно...🙌🙏♥️», «Вы очень красивая 🔥💕волшебный голос 😍».

До этого Каролина предстала перед поклонниками на серии фото в необычном виде. Звезда позировала с ярким макияжем на лице, скрывающем ее полные щеки, а также отметилась новой - "старой" - прической, нарощенными волосами, уложенными в легкие волны без заколок или резинок. Отметим, сейчас у звезды короткие волосы - удлиненное каре с косой челкой.

Главной примечательностью кадра стал спортивный лифчик звезды с необычными черными лентами на них. На некоторых кадрах звезда перебросила ленты за спину, как бы открывая обзор на ее живот, частично скрытый штанами белого цвета с высокой посадкой. А на других фото Каролина распустила завязки, бросив те свисать к полу, чем немало озадачила поклонников.

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