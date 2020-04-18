Відомий російський співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників несподіваним знімком під час карантину
Архівних знімком поп-король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Фотографія зроблена в Єрусалимському Храмі Воскресіння під час сходження благодатного вогню.
На знімку Кіркоров позує в білій сорочці зі свічкою в руці.
Весна влаштувала справжній бунт, Україну знову накриють заморозки: свіжий прогноз погоди
Наташа Корольова з Ніколаєвим відірвалася на вечірці у Валерії, відео: "А як же Тарзан?"
Російський актор Лановий засудив українців: "Обдурили весь народ"
Банки закриваються, українці можуть залишитися без грошей: з'явилося термінове звернення
«Сьогодні Велика субота!🔥🙏Благодатний вогонь зійшов!!!🔥🙏УРААА!!! 🙏🔥🙏
Колись і Я був присутній на цьому великому подію! 🔥Там ЗАВЖДИ було море народу...», - написав він.
Артист поскаржився, що в цьому році свято Великодня затьмарив карантин.
"Хто б міг подумати що в цьому році все буде по-іншому ,що всі на це Велике свято будемо сидіти вдома на карантині, і що церква на великдень буде пустувати...Таке напевно вперше в нашій історії...", - зазначив Кіркоров.
Звернемо увагу, що в коментарі до співака прийшли інші відомі артисти, серед них Микола Басков і Софія Ротару.
Раніше ми писали, Повідомлялося, що поп-король російської естради Філіп Кіркоров покрасовался в обнімку з дружиною прес-секретаря президента РФ і олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою.
Так на знімку з сториз видно, як знана спортсменка і дружина Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, ніжно дивиться на співака і той у відповідь дивиться Навки прямо в очі, як закохані дивляться один на одного перед поцілунком.
Нагадаємо, постарілий Кіркоров ошелешив новим відео з Басковим.
Також Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом.