Відомий російський співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників несподіваним знімком під час карантину

Архівних знімком поп-король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Фотографія зроблена в Єрусалимському Храмі Воскресіння під час сходження благодатного вогню.

На знімку Кіркоров позує в білій сорочці зі свічкою в руці.

«Сьогодні Велика субота!🔥🙏Благодатний вогонь зійшов!!!🔥🙏УРААА!!! 🙏🔥🙏

Колись і Я був присутній на цьому великому подію! 🔥Там ЗАВЖДИ було море народу...», - написав він.

Артист поскаржився, що в цьому році свято Великодня затьмарив карантин.

"Хто б міг подумати що в цьому році все буде по-іншому ,що всі на це Велике свято будемо сидіти вдома на карантині, і що церква на великдень буде пустувати...Таке напевно вперше в нашій історії...", - зазначив Кіркоров.

Звернемо увагу, що в коментарі до співака прийшли інші відомі артисти, серед них Микола Басков і Софія Ротару.

Раніше ми писали, Повідомлялося, що поп-король російської естради Філіп Кіркоров покрасовался в обнімку з дружиною прес-секретаря президента РФ і олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою.

Так на знімку з сториз видно, як знана спортсменка і дружина Дмитра Пєскова, який є прес-секретарем Володимира Путіна, ніжно дивиться на співака і той у відповідь дивиться Навки прямо в очі, як закохані дивляться один на одного перед поцілунком.

Нагадаємо, постарілий Кіркоров ошелешив новим відео з Басковим.

Також Politeka писала, що Кіркоров в оточенні фавориток похвалився незвичайним талантом.