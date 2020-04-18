Травесті-діва Монро показала себе без одягу на новому фото

Телеведуча, актриса і співачка любить радувати своїх шанувальників оновленнями в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз зірка поділилася філософським постом, в якому написала про те, що зараз відбувається в Україні.

Так, знаменитість порівняла ситуацію в країні з падінням літака.

«Любий щоденник, нещодавно почула фразу: "в падаючому літаку атеїстів немає". І що тобі сказати, Це істина! Дивлюся крізь так і не вимиті вікна за межі своєї бетонно - цегляної клітини і розумію, що все, що відбувається у світі, в Україні, зокрема в Києві - це свого роду падіння літака. Повільне, не так відчутне, Але падіння… Ми всі у відповіді за себе і за тих, кого породили і приручили. Тому продовжуємо молитися, сподіватися і вірити, що вирулимо. Нехай у кожному прокинеться Дензел Вашингтон. Хоча в тому фільмі про порятунок падаючого літака він і був вмазаний))», - написала Монро.

Такий серйозний пост зірка супроводила несподівано відвертим фото. На ньому вона позує абсолютно без одягу, закутана в якийсь напівпрозорий тюль.

Шанувальники тут же відреагували на її посаду.

«Яка Ви тут природно красива», «Краса врятує світ! Монрітта, фото суцільний захват», «В таку богиню як Ви - будь-який атеїст готовий повірити!», «Дуже ніжна фотографія. Монро ви шикарна жінка», «Яке шикарне фото!!! Бомба просто!!», «Це ж вилита Тіна Кароль», - пишуть люди.

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