Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, що витворяє на кухні напередодні Великодня
Популярна артистка завела сторінку в Instagram, де часто радує публіку яскравими постами, пише Politeka.net.
В цей раз актриса показала незвичайне домашнє відео, на якому вона оригінальним способом місить тісто. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
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На кадрах Катя в чорних лосинах і майці кумедно стрибає над мискою під музичний супровід. При цьому в підписі дівчина запевняє, що збирається пекти паски.
«Занадто #хоумвидео 😂
До кінця!!! Мої пісні і танці для тесту!🌪
Паски будуть супер❤️😅», - підписала кадри Нікітіна.
Також артистка побажала всім гарного настрою і веселого Великодня.
Користувачі вже встигли відреагувати на відео різними коментарями.
«Ну ти чудна Катюша, головне, що справжня і щира👍», «Дурненька 👸», «не Можна так з тестом звертатися😭», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами.
Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.
Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру
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