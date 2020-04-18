Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, що витворяє на кухні напередодні Великодня

Популярна артистка завела сторінку в Instagram, де часто радує публіку яскравими постами, пише Politeka.net.

В цей раз актриса показала незвичайне домашнє відео, на якому вона оригінальним способом місить тісто. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах Катя в чорних лосинах і майці кумедно стрибає над мискою під музичний супровід. При цьому в підписі дівчина запевняє, що збирається пекти паски.

«Занадто #хоумвидео 😂

До кінця!!! Мої пісні і танці для тесту!🌪

Паски будуть супер❤️😅», - підписала кадри Нікітіна.

Також артистка побажала всім гарного настрою і веселого Великодня.

Користувачі вже встигли відреагувати на відео різними коментарями.

«Ну ти чудна Катюша, головне, що справжня і щира👍», «Дурненька 👸», «не Можна так з тестом звертатися😭», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами.

Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.

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