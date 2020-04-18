Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, що витворяє на кухні напередодні Великодня

Популярна артистка завела сторінку в Instagram, де часто радує публіку яскравими постами,  пише Politeka.net

В цей раз актриса показала незвичайне домашнє відео, на якому вона оригінальним способом місить тісто. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

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На кадрах Катя в чорних лосинах і майці кумедно стрибає над мискою під музичний супровід. При цьому в підписі дівчина запевняє, що збирається пекти паски.

«Занадто #хоумвидео 😂
До кінця!!! Мої пісні і танці для тесту!🌪
Паски будуть супер❤️😅», - підписала кадри Нікітіна.

Також артистка побажала всім гарного настрою і веселого Великодня.

Користувачі вже встигли відреагувати на відео різними коментарями.

«Ну ти чудна Катюша, головне, що справжня і щира👍», «Дурненька 👸», «не Можна так з тестом звертатися😭», -  пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала шанувальників відразу трьома незвичайними образами.

Поки у всьому світі вирує епідемія, зірки намагаються сидіти по домівках і розважати фанатів на безпечних просторах інтернету. Ось і Катерина Нікітіна приєдналася до популярного нині "#pillowchallenge". Для цього дівчина роздяглася і влаштувала відверту фотосесію в ліжку.

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😂😂😂😂😂😂😂 Слишком #хоумвидео 😂 До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪 Паски будут супер❤️😅 ____________________________________ Я настоящая🙄🙈 ____________________________________ Всем хорошего настроения, и веселой Пасхи 🐣 _____________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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