Зірка "Квартал 95", гуморист і актриса Олена Кравець не так давно розповіла, що сильно поправилася через карантин

Після того, як був введений вимушений режим самоізоляції, артистка "Кварталу 95" і "Жіночого кварталу" залишилася вдома з рідними і нянями для діток. Оскільки її активність - зйомки, проекти і робота над шоу були скасовані, артистці довелося змінити навіть графік харчування. Як виявилося, зірка стала набирати вагу, повідомляє Politeka.net.

Тим не менш, співачка не стала сумувати, а стала старанніше займатися собою і навіть вирішила приєднатися до спеціальної ініціативи. Зараз багато зірки стали приймати участь у підготовці "онлайн-школи" для учнів, зніматися в мотивуючих роликах і повноцінних віртуальних уроках.

Олена вирішила з'явитися на спортивному занятті разом з молодим тренером - дівчиною, яка до цього вже засвітилася на спортивних заняттях з Лесею Нікітюк. Кравець ж вирішила потанцювати під запальну мелодію в чорних лосинах і свободеной майці з принтом.

До цього під час інтерв'ю Олена розповіла, як ставиться до виховання дітей різними методами, як готувалася до концертів і як змінилася її робота зараз, з новим графіком та проектами.

"Знаєте, я думаю, поки жінка не реалізувала себе, зокрема, її еволюційні якісь призначення, не відбудеться як жінка – я не кажу, як мати або дружина – це вибір кожного, не зробить те, чого хотіла в цьому житті… Можна буде скільки завгодно тікати в кар'єру, кидатися в роботу, бізнес, але гармонії не буде. Спочатку треба розібратися в собі», - почала свою розповідь Олена.

У ході бесіди зірка також розповіла, що бере участь в безлічі проектів, тому що продовжує шукати себе, отримує «кайф від занять» і любить робити щось нове. Незважаючи на багато років роботи у «Кварталі» Олена не втомилася від проекту. Зірка зазначила, що як і у Ірини Горової – продюсера групи «Мізки», в колективі «Кварталу» панує від частини вільна атмосфера для артистів, адже вони повинні вчитися творити, не затискаючись в рамках", - каже Олена.

Нагадаємо, у Олени Кравець з "Квартал 95" здають нерви, крик душі: "Взяла дітей і...".

Як повідомляла Politeka, Кравець з «Кварталу 95» зізналася, що набрала вагу: як виглядає зараз зірка, фото "нової Олени".

Також Politeka писала, що дочка Кравець з "Кварталу 95" позбулася матері, відверте визнання.