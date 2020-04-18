У мережі з'явилися знімки дорослої героїні серіалу «Свати» Ані Поліщук
Актрисі Ганні Поліщук, яка зіграла молодшу онуку сім'ї Ковальових Віку, вже 16 років, передає Politeka.net.
Дівчинка завела свою сторінку в Instagram, де розміщує різні фотографії зі свого життя.
Юна героїня серіалу подорослішавши, перетворилася на справжню красуню. Вона багато часу приділяє своїм рідним, крім неї в родині є молодший брат.
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В соцмережах дівчинка похвалилася, що на перший гонорар від зйомок у «Сватах» батьки купили їй ноутбук.
Також відомо, що Аня старанно вчиться у школі. Якщо у неї зйомки, то викладачі йдуть назустріч і переносять терміни здачі контрольних робіт. Крім того, дівчинка відвідує уроки вокалу, грає в театральній студії, займається хореографією.
Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани.
Зазначимо, що з перервами проект триває вже 12 років. За цей час ключові актори, які знімаються в серіалі, встигли постаріти, а одного з дідусів навіть довелося вбити в серіалі, так як актор Анатолій Васильєв пішов з проекту через розбіжності з режисером.
У сьомому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів.
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