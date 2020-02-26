Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» станет последним

Об этом российским СМИ рассказал режиссер сериала Андрей Яковлев, который ранее, в интервью белорусским журналистам говорил, что пока точного решения о продолжении сериала нет. Он также заявлял, что вернулся к съемкам сериала, чтобы достойно закончить эту полюбившуюся миллионам людей историю.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны. Отметим, что с перерывами проект длится уже 12 лет. За это время ключевые актеры, которые снимаются в сериале, успели постареть, а одного из дедушек даже пришлось убить в сериале, так как актер Анатолий Васильев ушел из проекта из-за разногласий с режиссером.

Отметим, что в седьмом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей. Известно, что в сериал ввели мать жениха-иностранца Женьки, а также молодых Валюху и Ивана Будько. Сын Федора Добронравова Виктор Добронравов сыграет молодого Ивана, а актриса Дарья Рыбак заменит Татьяну Кравченко.

Ранее мы писали, что съемки «Сватов» неожиданно покинула исполнительница одной из главных ролей – актриса Анна Кошмал, которая играет внучку главных героев Женьку. 25-летняя Кошмал уехала из Минска, поделившись с поклонниками кадрами из Киева. По всей видимости, девушке пришлось вернуться в Украину ради участия в своих спектаклях. Поклонники также не исключают, что съемки всех эпизодов с Женькой уже закончились, поэтому до лета актриса свободна.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

Также Politeka писала, что новая звезда «Сватов-7» затмила Валюху, кадры облетели сеть: «Вот это красотка!».