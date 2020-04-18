В сети появились снимки повзрослевшей героини сериала «Сваты» Ани Полищук,

Актрисе Анне Полищук, которая сыграла младшую внучку семьи Ковалевых Вику, уже 16 лет, передает Politeka.net.

Девочка завела свою страницу в Инстаграм, где размещает различные фотографии из своей жизни.

Юная героиня сериала повзрослев, превратилась в настоящую красавицу. Она много времени уделяет своим родным, кроме нее в семье есть младший брат.

В соцсетях девочка похвасталась, что на первый гонорар от съемок в «Сватах» родители купили ей ноутбук.

Также известно, что Аня прилежно учится в школе. Если у нее съемки, то преподаватели идут навстречу и переносят сроки сдачи контрольных работ. Кроме того, девочка посещает уроки вокала, играет в театральной студии, занимается хореографией.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны.

Отметим, что с перерывами проект длится уже 12 лет. За это время ключевые актеры, которые снимаются в сериале, успели постареть, а одного из дедушек даже пришлось убить в сериале, так как актер Анатолий Васильев ушел из проекта из-за разногласий с режиссером.

В седьмом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей.

Напомним, что звезда «Сватов» развалилась на кресле в соблазнительной позе, девушку не узнать: «Выросла Женька».

Как сообщала Politeka, режиссер «Сватов-7» приоткрыл завесу нового сезона, яркие кадры со съемок: «Выйдет…».

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