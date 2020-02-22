В Беларуси проходят съемки седьмого сезона сериала «Сваты»

Режиссер сериала Андрей Яковлев в интервью белорусским журналистам раскрыл некоторые секреты о предстоящем сезоне. По его словам, сейчас проходят съемки зимнего блока. Снимаются сцены в доме Валюхи и Ивана Будько. Летом съемочная группа будет снимать еще три серии.

«Надеюсь, что осенью этого года сезон выйдет», - отмечает Яковлев.

Ранее продюсеры сериала сообщали, что предварительная дата премьеры сериала – 14 сентября.

По словам Яковлева, команда не отправляла в утиль эпизоды, отснятые в Беларуси и Грузии в 2017 году. По словам режиссера, все ждет своего часа. Яковлев отметил, что вернулся к работе над «Сватами», потому что нужно закончить этот проект достойно. Будет ли седьмой сезон последним, на данный момент неизвестно, но, по словам Яковлева, очень вероятно, что да.

Как стало известно, зимние сцены «Сватов» снимают в селе под Минском. Основная локация – это дом в деревне Дуличи, где по сценарию живет семейство Будько. Также снимают сцены в соседнем селе, где сохранились живописные места, нетронутые уголки для идеальных натурных съемок.

Местные жители очень гордятся, что сериал снимают именно в их селе. Стараются съемочной группе не мешать, отгоняют машины с улиц, где будут проходить съемки.

Ранее мы писали, что стали известны небольшие подробности о новом сезоне. В новых «Сватах» появятся молодые Иван и Валюха Будько. Персонажа Федора Добронравова сыграет его сын Виктор Добронравов, а героиню актрисы Татьяны Кравченко сыграет молодая звезда Дарья Рыбак. Кроме этого в сериале появится маленькая Валентина. Ее сыграет юная актриса Мария Тарасова.

Известно также, что в новом сезоне будет персонаж матери Джека, жениха Женьки. Именно она появилась на снимках со съемок «Сватов».

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