Євген Кошовий та Юрій Ткач із студії «Квартал 95» зізналися, що ризикують перетворитися на «Юзиків», якщо продовжать набирати вагу на карантині

Популярні українські гумористи випустили жартівливий кліп на злободенну тему. У ньому артисти розповіли про свою карантинну «дієту» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Кошовий і Ткач зізнаються, що через постійне байдикування вдома, їм весь час хочеться їсти. А це не може не позначатися на фігурі.

« Якщо й далі ми так будем набивати пузікі, через місяць у "Кварталі" буде ще два Юзіка... », - співають артисти.

На кадрах Кошовий і Ткач показують, як валяються вдома на дивані, заїдаючи нудьгу «десятками котлет» і «ковбасою з батоном».

Українці прийшли в захват від такого життєвого кліпу. Відео одразу ж набрало безліч коментарів. Втім, серед них виявилися не тільки хвалебні.

«У звичайних людей стільки грошей немає, щоб так жерти...», «Не всі можуть собі пузико набити, багато сидять без роботи!», «Ні ну це просто супер пісня. Вся правда», «Ахаха клас скоро буде пів країни Юзиків», «Женя вже заріс. Ще тиждень і не буде лисого з кварталу», «Вогонь, хлопці, браво», «Блін, ви так смачно жрете!», - пишуть українці.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підрослої доньки.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з «Кварталу 95» приголомшив змінами в зовнішності: «Інша людина».

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про серйозну сварку з Зеленським: "Послали один одного в...".