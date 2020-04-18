Юна дочка суперблондинки Олі Полякової Маша показала себе напередодні Великодня

15-річна Маша Полякова активно веде свою сторінку в Instagram і поступово набирає в мережі все більшу популярність. Дівчина постійно ділиться зі своїми підписчиками як знімками з гламурних фотосесій, так і простими фотографіями типової сучасної школярки, передає Politeka.net.

Цього разу Полякова-молодша виклала кілька знімків з нової фотосесії, на яких з'явилася в цікавому образі.

Дівчинка намалювала собі кумедні веснянки і попозувала в сільському образі з хусткою на голові і лежачи на траві.

У підписі до фото Маша вирішила запитати у фоловерів:

«Ну що готові до Великодня , пекли паски вже ??».

Користувачі відзначили, що на нових знімках Маша дуже схожа на маму.

«Красуня, як мама», «Машуль и супер» - пишуть в мережі.

До цього, Маша Полякова вирішила здивувати своїх фанатів чимось більш оригінальним. Вона опублікувала знімки, на яких виглядає побитою. Так, на фотографіях на обличчі у Маші видно великі синці і садна, її волосся скуйовджене, а на губах видно синці. Також у дівчини можна помітити пірсинг в носі.

Втім, сама Полякова-молодша підписи до знімків поспішила заспокоїти передплатників. Як з'ясувалося, дівчина сама розмалювала собі обличчя заради модного тренду.

Нагадаємо, Полякова з донькою потрапили в НП на річці і благали про допомогу: «Боже, ми так замерзли!».

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