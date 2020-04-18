Юная дочь суперблондинки Оли Поляковой Маша показала себя накануне Пасхи
15-летняя Маша Полякова активно ведет свою страницу в Инстаграм и постепенно набирает в сети все большую популярность. Девушка постоянно делится со своими подписчиками как снимками с гламурных фотосессий, так и простыми фотографиями типичной современной школьницы, передает Politeka.net.
В этот раз Полякова-младшая выложила несколько снимков из новой фотосессии, на которых появилась в интересном образе.
Звезда "Victoria’s Secret" разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня»
Весна устроила настоящий бунт, Украину снова накроют заморозки: свежий прогноз погоды
Ослабление карантина: Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт
Брэду Питту и не снилось: самые горячие двойники Анджелины Джоли, которые превзошли ее по красоте, фото
Девочка нарисовала себе забавные веснушки и попозировала в деревенском образе с платком на голове и лежа на траве.
В подписи к фото Маша решила спросить у фолловеров:
«Ну что готовы к Пасхе , испекли куличи уже ??».
Пользователи отметили, что на новых снимках Маша очень похожа на маму.
«Красавица, как мама», «Машуль ы супер» - пишут в сети.
До этого, Маша Полякова решила удивить своих фанатов чем-то более оригинальным. Она опубликовала снимки, на которых выглядит избитой. Так, на фотографиях на лице у Маши видны крупные синяки и ссадины, ее волосы взъерошены, а на губах видны кровоподтеки. Также у девушки можно заметить пирсинг в носу.
Впрочем, сама Полякова-младшая в подписи к снимкам поспешила успокоить подписчиков. Как выяснилось, девушка сама разукрасила себе лицо ради модного тренда.
Напомним, Полякова с дочкой попали в ЧП на реке и взмолились о помощи: «Боже, мы так замерзли!».
Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой обматерила мать и сбежала из дома, детали скандала.
Также Politeka писала, что дочь Поляковой осталась без белья ради скандального кадра.