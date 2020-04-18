Юная дочь суперблондинки Оли Поляковой Маша показала себя накануне Пасхи

15-летняя Маша Полякова активно ведет свою страницу в Инстаграм и постепенно набирает в сети все большую популярность. Девушка постоянно делится со своими подписчиками как снимками с гламурных фотосессий, так и простыми фотографиями типичной современной школьницы, передает Politeka.net.

В этот раз Полякова-младшая выложила несколько снимков из новой фотосессии, на которых появилась в интересном образе.

Девочка нарисовала себе забавные веснушки и попозировала в деревенском образе с платком на голове и лежа на траве.

В подписи к фото Маша решила спросить у фолловеров:

«Ну что готовы к Пасхе , испекли куличи уже ??».

Пользователи отметили, что на новых снимках Маша очень похожа на маму.

«Красавица, как мама», «Машуль ы супер» - пишут в сети.

До этого, Маша Полякова решила удивить своих фанатов чем-то более оригинальным. Она опубликовала снимки, на которых выглядит избитой. Так, на фотографиях на лице у Маши видны крупные синяки и ссадины, ее волосы взъерошены, а на губах видны кровоподтеки. Также у девушки можно заметить пирсинг в носу.

Впрочем, сама Полякова-младшая в подписи к снимкам поспешила успокоить подписчиков. Как выяснилось, девушка сама разукрасила себе лицо ради модного тренда.

Напомним, Полякова с дочкой попали в ЧП на реке и взмолились о помощи: «Боже, мы так замерзли!».

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой обматерила мать и сбежала из дома, детали скандала.

Также Politeka писала, что дочь Поляковой осталась без белья ради скандального кадра.