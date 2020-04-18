Відома російська телеведуча Олена Малишева на відео осоромилася Світланою Лободою

На ролику, який записала Малишева, вона сиділа в окулярах і була з короткою зачіскою. Вона показала фотографію Світлани Лободи, яку не дізналася, і не змогла визначити стать людини, який на ній зображений. Про це пише Politeka з посиланням на відео Малишевої.

"Ось хто знає цю дівчину, може це чоловік, не знаю, хто це такий, закритий аккаунт", - сказала дивлячись на фото Лободи Малишева.

Вона заблокувала профіль якогось людини, який матюкався в коментарях в Instagram. Після цього відео закінчилося.

Повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода здивувала архівними кадрами з жаркого відпочинку в купальнику.

В цей раз знаменита артистка показала раніше неопубліковані кадри з відпочинку, який провела на узбережжі в яскравому купальнику. Нові кадри зірка представила в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram.

Лобода щодня ділиться з фанатами новими кадрами з дому, розповідає про свої будні і не забуває дивувати жаркими кадрами, зробленими ще на концертах, під час подорожі та відпочинку з дітками.

Повідомлялося, що українська співачка Світлана Лобода показала розкішні форми у відвертій білизні.

«Готуюся до виходу з карантину…», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Лобода позує з приспущеним нарядом в крихітному купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це космос!», «гармата», «шикарна», «Светик дуже сексуальна», «неймовірне тіло!», «ось це клас! Люблю, коли ти так робиш», - пишуть вони.

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