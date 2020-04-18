Дочка Потапа Наташа Горова загравала до Мішель Андраде на фото

На фото Мішель була у воді і позувала в купальнику, а образ доповнила першому в волоссі. Поруч сиділа Нанаша в мокрому одязі. Молоді дівчата майже поцілувалися на фото. На тлі можна побачити скелі і воду. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку користувача Instagram.

"Вибачте, але у мене інша Релігія!", - написали під публікацією.

Фанати встигли поставити більше 100 лайків і написали кілька коментарів:

"Чудово", "ой все, я здохла", "Ви маєте щось проти", "Вогонь", "Вау! Професіонал прям".

Повідомлялося, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова здивувала витівкою на адресу співачки Мішель Андраде.

Так, на одному знімку дівчата п'ють вино, а на другий вже нібито цілуються. Ще на одній фотографії зірки позує разом.

Крім того, на четвертій фотографії Горова чомусь облизує Андраде, тримаючи в руці келих з вином.

Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки знімок був опублікований в Сторіс.

Наташка Горова поділилася своїми думками про засудження людей і показала раптовий образ.

На фото Наташка позує в ліжку, видно, що Горова тільки прокинулася або хоче спати. Одягу на знімку не видно, тільки білизну, яким дочка Потапа прикрила груди. Зате добре видно татуювання на руках, а також рожеві волосся, які Наташка вирішила пофарбувати.

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