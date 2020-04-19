Відомий композитор Ігор Ніколаєв показав, як святкував Великдень зі своєю старшою дочкою

Про це пише Politeka.net.

Відповідну публікацію він зробив у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, композитор Ігор Ніколаєв, якого нещодавно виписали з лікарні, поділився архівних знімком, зробленим три роки тому.

На ньому він зображений зі своєю старшою донькою Юлією під час святкового богослужіння.

"На фото: у 2017 році на Великодньої Всеношної служби зі старшою донькою Юлею. В цьому році - вдома! Христос Воскрес !З Святом", - підписав він архівний знімок.

Користувачі привітали відомого музиканта Ігоря Ніколаєва зі святом та зазначили, що старша дочка дуже схожа на нього.

"З святом! Всіх благ!", "Воістину Воскрес! Всіх благ, Ігор Юрійович!", "Схожа на тата", "Ви дві половинки.Живіть довго і щасливо", "Воістину Воскрес! Хай Ваш дім наповниться щастям, радістю та добром! Бережи Вас Бог, Ігор Юрійович і всю вашу чудову родину!", "Зі святом Вас! Батькова дочка, красуня", "Зі святом, вродлива донька, ви щасливий тато, будьте щасливі, здорові і коханими", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Ігор Ніколаєв записав звернення, сидячи в інвалідному візку. Таким чином, відомий композитор вирішив подякувати всіх лікарів, які допомагали йому і лікували від пневмонії.

За його словами, пневмонія відступила, але повертатися до нормального життя він планує поступово. Миколаїв закликав людей, які сьогодні хворіють, не вихвалятись і не думати, що вони повністю здорові, як тільки серйозні симптоми хвороби пройшли.

Миколаїв також додав, що потрібно акуратно і поступово готується до повноцінного життя.

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле і Пугачова підставили хворого Ніколаєва: "Ігорьок, яка ти стара іржа", фото.

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