Известный композитор Игорь Николаев показал, как праздновал Пасху со своей старшей дочерью
Об этом пишет Politeka.net.
Соответствующую публикацию он сделал в своем личном микроблоге Instagram.
В частности, композитор Игорь Николаев, которого недавно выписали из больницы, поделился архивным снимком, сделанным три года назад.
На нем он запечатлен со своей старшей дочерью Юлией во время праздничного богослужения.
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"На фото: в 2017 году на Всенощной Пасхальной службе со старшей дочкой Юлей. В этом году - дома! Христос Воскресе !С Праздником", - подписал он архивный снимок.
Пользователи поздравили известного музыканта Игоря Николаева с праздником и отметили, что старшая дочь очень похожа на него.
"С праздником! Всех благ!", "Воистину Воскресе! Всех благ, Игорь Юрьевич!", "Похожа на папу", "Вы две половинки.Живите долго и счастливо", "Воистину Воскресе! Пусть Ваш дом наполнится счастьем, радостью и добром! Храни Вас Бог, Игорь Юрьевич и всю вашу замечательную семью!", "С праздником Вас! Папина дочка, красавица", "С праздником, красивая дочь, вы счастливый папа, будьте счастливы, здоровы и любимы", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Игорь Николаев записал обращение, сидя в инвалидной коляске. Таким образом, известный композитор решил поблагодарить всех врачей, которые помогали ему и лечили от пневмонии.
По его словам, пневмония отступила, но возвращаться к нормальной жизни он планирует постепенно. Николаев призвал людей, которые сегодня болеют, не бодриться и не думать, что они полностью здоровы, как только серьезные симптомы болезни прошли.
Николаев также добавил, что нужно аккуратно и постепенно готовится к полноценной жизни.
Напомним, что Лайма Вайкуле и Пугачева подставили больного Николаева: "Игорек, какая ты старая ржавчина", фото.
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