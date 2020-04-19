Звинувачення Андрія Разіна в тому, що Алла Пугачова вкрала його пісню, безпідставні





За його словами, договору про ексклюзивне виконанні пісні "А десь далеко йдуть дощі" не було, і її може виконати будь-хто без винятку.

Також він підкреслив, що і Пугачова, і Разін чудово співають його пісню, а це для нього найголовніше.

"Це було в 90-х роках, минуло так багато часу… Моя позиція, як автора, «Співайте, хто хочете!», - зізнався він.

Музикант зізнався, що в юридичних питаннях він не сильний і може згадати, які маніпуляції проводилися з піснею.



Композитор зазначив, що незважаючи ні на що він висловлює Разіну повагу.