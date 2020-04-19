Також він підкреслив, що і Пугачова, і Разін чудово співають його пісню, а це для нього найголовніше.
"Це було в 90-х роках, минуло так багато часу… Моя позиція, як автора, «Співайте, хто хочете!», - зізнався він.
Музикант зізнався, що в юридичних питаннях він не сильний і може згадати, які маніпуляції проводилися з піснею.
Композитор зазначив, що незважаючи ні на що він висловлює Разіну повагу.
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Нагадаємо, російський співак і продюсер Андрій Разін, засновник студії "Ласковый май", звинуватив колег Аллу Пугачову та Валерія Леонтьєва в крадіжці своїх пісень.
Продюсер назвав Пугачову з Леонтьєвим "головними піратами XX-XXI століття", а також "банальними злодюгами".
Так, Разін розкрив, що Примадонна привласнила собі його пісню "А десь далеко йдуть дощі", яка прозвучала в 1997-му році в його виконанні.
Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.
Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.