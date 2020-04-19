Звинувачення Андрія Разіна в тому, що Алла Пугачова вкрала його пісню, безпідставні 

Таку заяву зробив композитор і автор "пісні розбрату" Валерій Розумовський в інтерв'ю МК.
 
За його словами, договору про ексклюзивне виконанні пісні "А десь далеко йдуть дощі" не було, і її може виконати будь-хто без винятку.

Також він підкреслив, що і Пугачова, і Разін чудово співають його пісню, а це для нього найголовніше.

алла пугачова

"Це було в 90-х роках, минуло так багато часу… Моя позиція, як автора, «Співайте, хто хочете!», - зізнався він.

Музикант зізнався, що в юридичних питаннях він не сильний і може згадати, які маніпуляції проводилися з піснею.

Композитор зазначив, що незважаючи ні на що він висловлює Разіну повагу. 

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Нагадаємо, російський співак і продюсер Андрій Разін, засновник студії "Ласковый май", звинуватив колег Аллу Пугачову та Валерія Леонтьєва в крадіжці своїх пісень.

Продюсер назвав Пугачову з Леонтьєвим "головними піратами XX-XXI століття", а також "банальними злодюгами".

Так, Разін розкрив, що Примадонна привласнила собі його пісню "А десь далеко йдуть дощі", яка прозвучала в 1997-му році в його виконанні.

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

Також Politeka повідомляла, що Пугачова поставила на місце зірку українського шоу, скандал не вщухає.

 

 