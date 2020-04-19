Діти примадонни Алли Пугачової записали зворушливе звернення з нагоди Великодня

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, спадкоємці Алли Пугачової і Максима Галкіна вирішили зворушливо привітати всіх з Великоднем і записали відеозвернення.

Ролик у своєму особистому мікроблозі Instagram опублікував шоумен.

Зоряні спадкоємці одягнені в стильні вбрання і розповідають вірші на камеру, вітаючи всіх зі світлим святом.

В кінці відеоролика за кадром починають бити церковні дзвони і до Гаррі з Єлизаветою приєднується їх зоряна мати Алла Пугачова. Тоді вся родина хором кілька разів кричить: "Христос воскрес. Воістину воскрес".

Опублікований Максимом Галкіним відеоролик вже встигли подивитися більш 720 тисяч осіб. Віддані шанувальники захопилися акторськими талантами Гаррі і Єлизавети і подякували малюків за зворушливе привітання.

"Чудові дітки", "Воістину воскрес!", "Які ви молодці!", "Зайчики милі, Воістину Воскрес!", "Воістину Воскрес! Всім здоров'я і благополуччя! Веселих смачних пасок і яєць", "Краса, краса невимовна", - написали вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, як Максим Галкін вирішив зняти на відео, як він готувався разом з дітками до дня народження своєї дружини.

зокрема, діти намагалися намалювати цілий плакат з милими сердечками, власноруч прикрасили будинок, а син Алли Борисівни навіть вирішив сам надути кульки.

В ролику видно, як чоловік Пугачової керує процесом з боку, а вже після знімає привітання дітей на камеру, також показуючи змінилася після пластики зірку.

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