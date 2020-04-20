Відома актриса і співачка Дженніфер Лопес записала зворушливу пісню, щоб подякувати всім, хто бореться з епідемією

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Джей Ло сидить біля дерева з ілюмінацією і співає пісню про людей. Схоже, зірка не витримала карантину і знову почала співати.

«Протягом усього цього часу я зрозуміла одну річ: наскільки ми всі потрібні один одному... З кількома старими різдвяними вогнями з гаража і кількома свічками, що залишилися від нашої вечірки на Суперкубку тут, у будинку, я спробувала сказати дякую всім, хто бореться, працює, жертвує і робить свою справу. Я люблю вас, я з вами, і я сумую за вами! #Люди», - написала Джей Ло.

Відзначимо, що Лопес здивувала зміною іміджу. Зазвичай вона не співає такі пісні. За 6 годин відео подивилися майже 2 мільйони разів. В коментарях залишають компліменти зірці і пишуть, як вона зворушила до сліз.

«Ти неймовірна», «Це було просто чудово, як завжди! Ми любимо Джей Ло», «Це прекрасно. До сліз», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 50-річна Лопес блиснула ідеальною фігурою в купальнику. Артистка зробила селфі в дзеркалі, показавши свою фігуру без прикрас. Знаменитість з'явилася на фото в одному білому купальнику. Від тіла зірки не можна відвести погляду - пружний прес, красиві груди, підкачені руки і ноги. Все це результат регулярних фізичних навантажень.

Зазначимо, що під фото Дженніфер отримала масу компліментів, адже її зовнішність абсолютно не відповідає віку.

Нагадаємо, що Джей Ло без білизни вийшла на вулицю і засвітила соковиті обсяги: "Розважається як може!".

Як писала Politeka, Дженніфер Лопес спокусила видом в одних трусах і з вухами зайчика: вік не перешкода.

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