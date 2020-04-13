Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес поділилася пікантними знімками, присвяченими святу Пасхи

Фото в образі спокусливого зайчика зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На першому знімку Джей Ло з'явилася в шкіряній міні спідниці, оголивши свої стрункі ноги. До голови співачки в фотошопі приробили вушка. На другому знімку зірка лежить на підлозі в трусиках і светрі яскравого рожевого кольору. Лопес схрестила ноги, засвітивши пружну «»п'яту точку» і прес.

Крім цього Дженніфер Лопес записала зворушливе привітання для своїх шанувальників, використавши маску з кроликом. Нагадаємо, що католики святкують Великдень раніше, ніж православні.

Раніше ми писали, що незважаючи на карантин Джей Ло і її хлопець Алекс Родрігес не пропускають тренування. Фотографи зняли пару, коли вони прямували в спортзал. Лопес була в обтягуючому червоному топі і облягаючих легінсах. Штани обтягнули пишні стегна зірки. Лопес також забула одягнути білизну, що видно з випираючих принад.

Варто відзначити, що Джей Ло вже 50 років, але її фізичній формі позаздрить будь-яка молода дівчина. Її хлопцю Родрігесу 44 роки, він бейсболіст. Втім, за бурхливу кар'єру у Лопес було кілька чоловіків і кавалерів.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".

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