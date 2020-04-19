Популярний співак Валерій Меладзе не витримав би, якби його діти за характером були схожі на нього

Відверте зізнання музикант зробив під час прямого ефіру, в якому також брала участь його дружина, екс-ВІА Гра Альбіна Джанабаєва, передає Politeka.net.

За словами Меладзе, у його синів зовсім інший характер і їхні погляди розходяться у всьому.

«Я б не витримав, якби наші діти були такими, як ми з Костею», — додав музикант.

Меладзе під час прямого ефіру спробував відхреститися від недавнього скандалу, в який потрапив його брат Костянтин.

Зокрема, екс-ВІА Гра Анна Седокова заявила, що продюсер групи Костянтин Меладзе зійшовся з Вірою Брежнєвою, він втратив всякий інтерес до музичного колективу і потрапив «під каблук» дружини.

В ефірі шанувальники попросили Валерія прокоментувати ситуацію, артист заявив, що абсолютно не в курсі подій.

«Ми не бачили, а що вона сказала?», — з подивом задався питанням Меладзе.

Крім цього, Валерій Меладзе поділився моментами із власного особистого життя і зізнався, як у шлюбі йому вдається жити з Альбіною Джанабаєвою.

«Коли ми сваримося, я перший іду на примирення, іноді Альбіна це робить, звичайно, і це дуже приємно. Якщо мені не подобається, що вона щось робить, це не означає, що мені треба кричати на неї. Треба щось в собі міняти», — додав музикант.

Підсумовуючи, Валерій Музикант також зізнався, що у нього досить гарячий темперамент і він часто може спровокувати скандал.

«Я іноді психую і перетворююся на досить шкідливого зануду. Бути ревнивим — це нормально. Ми багато років разом з Альбіною і, слава богу, наші почуття не згасли», — резюмував відомий музикант під час прямого ефіру.

Раніше ми розповідали, що Анна Седокова накинулася на Костянтина Меладзе, назвавши його "маніпулятором, яких бачив у учасницях ВІА Гри не артисток, а жінок".

«Ми оголосили один одному холодну війну. Вона в принципі, досі йде. Ми всі дуже мило спілкуємося один з одним, коли доводиться, але, по суті, не любимо. Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами ні, як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: «Хто стане моєю музою сьогодні?». Створювалася така конкуренція, в якій ти постійно повинен був доводити, що ти кращий», - відверто зізналася Седокова.

Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячим поведінкою