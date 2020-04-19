Зірка серіалу «Величне століння» Нур Феттахоглу поділилася зворушливим сімейним фото

39-річна турецько-німецька актриса нечасто балує шанувальників дуже особистими знімками, тому кожен новий кадр зірки, у якому вона позує зі своєю дочкою, стає справжнім подарунком для фанатів, передає Politeka.net.

На Великдень Нур опублікувала знімок, де щасливо сміється разом зі своєю дочкою – чотирирічноюї Елісою Гюзін.

На знімку актриса позує в підвісному кріслі, а дівчинка сидить у неї на колінах. Обидві виглядають дуже розслабленими і веселими.

В підписі зірка називає дочку своїм світлом і днем та радить не відводити очей від дитини.

Фотографія зібрала десятки тисяч лайків від шанувальників актриси.

Еліса врятувала другий шлюб актриси з бізнесменом Левентом Везірголу. Як відомо, 30 жовтня 2013-го пара зіграла весілля, однак на початку 2015-го подружжя оголосило про розлучення, хоча повідомили, що залишаються добрими друзями. У травні 2015 року Нур повернулася до чоловіка, і результатом примирення стало народження доньки через дев'ять місяців.

Раніше ми писали про те, що Феттахоглу змусила фанів стривожитися, опублікувавши фото, на якому сиділа сумною біля вікна. Нур позувала поруч з мольбертом.

"Наскільки ми закрилися, що не бачимо самих себе, того, що нам потрібно... скільки ми терпіли, поки наші серця тремтіли... ми завжди приймали рішення, піддаючись боягузному духу всередині...", - поділилася своїми філософськими думками актриса.

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