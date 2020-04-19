Модель показала, кого їй не вистачає під час ув'язнення вдома

Модель Тілан Блондо і найкрасивіша дівчинка в світі згадала, якою била в дитинстві

Французька співачка, яка прославилася ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка в світі», часто ділиться у своєму Instagram новими фотографіями. Зараз Блондо сидить на карантині, тому замість професійних фото робить селфи дому без макіяжу, а також перебирає старі фотографії з дитинства.

Як повідомляє Politeka.net сьогодні вона пригадала, як малою проводила час зі своєю мамою Веронікою Любри. Так, на фото вони зображені разом, Тілан лежить на грудях матері, по всій видимості, на пляжі. На задньому фоні купа рушників і пісок. Обидва посміхаються.

Блондо підписала знімок і зазначила маму в сториз: «Я сумую за тобою!».

Так, вона натякнула, що проводить час на карантині без батьків, а з ким – доводиться тільки здогадуватися.

Нагадаємо, що раніше Тілан Блондо влаштувала "фотосесію" відразу після душу. По всій видимості, Блондо занудьгувала на карантині і вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні забавні пики і всіляко розважає глядачів. На знімки вона наклала ефект різних очей і маску з метеликами на обличчі.

Зазначимо, що вперше використовувала її у своєму instagram інша відома модель – Кайлі Дженнер на загальному фото з дочкою.

Шанувальники моделі по достоїнству оцінили її фото.

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