Лікарі відновили активне лікування хворої на рак Анастасії Заворотнюк
Як передає Politeka.net, про це повідомляє телеграм-канал Mash.
Таке рішення лікарів пов'язано з тим, що її стан покращився.
"За останній місяць актриса пішла на поправку. Зараз Анастасію регулярно возять в іншу клініку на хіміотерапію і до нейрохірургів раніше через ослаблений хворобою організму це було неможливо", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що разом з нею постійно перебуває Петро Чернишов.
"Він постійно поруч з актрисою — на всіх етапах лікування і транспортування", - наголошують на телеграм-каналі.
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Але насправді, все може бути не так гладко.
Раніше ми розповідали, що в ЗМІ ходять чутки про можливе розлучення Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова. Все через те, що актриса підозрювала свого чоловіка у постійних зрадах.
За чутками, в якийсь момент, після неймовірного емоційного початку стосунків, в парі з'явилося непорозуміння і вони навіть опинилися на межі розлучення.
Також ми розповідали, що Петра Чернишова викрили у зраді. Як розповіла російський екстрасенс Саона, у фігуриста може бути роман на стороні, але фанатам Анастасії Заворотнюк не варто його засуджувати.
Нагадаємо, що у дочки хворої на рак Заворотнюк урвався терпець, емоційний пост: "Скоро все скінчиться".
Як повідомляла Politeka, Анастасія Заворотнюк померла: дочка актриси перервала мовчанку й відповіла на головне питання.
Також Politeka писала, що дочка Анастасії Заворотнюк вразила визнанням про хворої матері: «Вона була…».