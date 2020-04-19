Красуня не відстає від свого знаменитого чоловіка!

Сторінки зірок російського-шоубізнесу в соцмережах заполонили сімейні фото з привітаннями до Паски, не залишилися осторонь і їх половинки

Не встигла публіка обговорити публікацію коміка і шоумена Артура Пирожкова (в миру Олександр Ревва), як новий привід для розчулення дала його дружина Анжеліка, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram красуня виклала фотографію своїх дочок: 12-річної Аліси і семирічної Амелії. Сестри тримають у руках великодній кошик з пасками і гілками верби.

«Нехай це Святе Свято поселить у нас радість і тепло, принесе в домівку мир, добробут і щастя, подарує здоров'я і душевну рівновагу. А головне наповнить наші душі і серця Любов'ю!!!! Христос Воскрес! 🙏🏼❤️», – підписала знімок дружина артиста.

За годину фото зібрало понад шість тисяч лайків. У відповідь користувачі вітають Анжеліку та її родину зі світлим святом, бажаючи здоров'я та всіх благ.

«Такі різні, але такі чудові дівчатка🌺 Зі Святом🌺», «Спасибі!!! Від таких красунь вдвічі приємніше❤️ щастя вашому дому🔥🔥❤️», – пишуть серед іншого.

Раніше ми розповідали, що під сімейним фото з чоловіком зірка вирішила поцікавитися у шанувальників, який серіал їй подивитися. Схоже, пристрасть зірки до переглядів телесеріалів лише посилилася.

Дружина артиста зізналася, що стала серіаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася подібним. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижні в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася дочками: "Неймовірний талант".

Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».

Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".