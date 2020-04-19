Відомий російський співак Філіп Кіркоров привітав прихильників із Великоднем і показав дорослих дітей

Поп-король російської естради поділився на своїй сторінці в Instagram новим знімком зі сцени в оточенні своїх дітей, батька та інших членів сім'ї, передає Politeka.net.

«З святом Пасхи! Всім здоров'я, тепла, добра і миру. Бережіть один одного. Христос Воскрес!!!», – він підписав кадр.

В коментарях шанувальники відповіли на привітання і у відповідь побажали співакові всього хорошого. Багато розжалобились його дітям.

«Воістину Воскрес! Зі святом вас і вашу родину!», «Філіп, красень, щастя тобі і твоїм близьким», «найголовніше бережіть себе і таку улюблену для нас усіх, Вашу родину!!! Бережи Вас Бог, рідна сім'я!!!, «Мої вітання. Христос Воскрес!», «Дорогою, і все це, зі Світлим Святом Великодня! Віра завжди в складні часи допомагала йти рівніше і простіше, Віра в Світле, Віра в те, що Життя переможе Смерть. Світла і тепла вашим оселям! Світла і Віри вашим серцям! Рівноваги і мудрості! Христос Воскрес! Обіймаю!», «Алла-Вікторія – копія дідуся, а син – вилитий ви», – написали в коментарях фолловери Філіпа.

Нагадаємо, що фотографія зроблена в Єрусалимському Храмі Воскресіння під час сходження благодатного вогню. На знімку Кіркоров позує в білій сорочці зі свічкою в руці.

«Сьогодні Велика субота! Благодатний вогонь зійшов!!!Ураа!!! Колись і Я був присутній на цьому великому подію! Там завжди було море народу...», - написав він.

Артист поскаржився, що в цьому році свято Великодня затьмарив карантин.

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