Також дочка репера показала, як розважається з кращим другом на карантині

Дочка Потапа Наташа Горова показала, як розважає себе на дачі за містом

Про це пише Politeka з посиланням на сторінку користувача Instagram.

Прийомна дочка Потапа показала, як розважається на карантині. Вони з братом і мамою виїхали з Києва і проводять час на дачі. Так, Горова часто публікує знімки в сільському луці, без зачіски і макіяжу.

Сьогодні красуня-дочка показала, як робила маску для губ. Вона змогла посміятися зі свого недоліку – дуже тонких губ і показала забавні кадри, де вона наклала зволожуючі «губки» на свої в три рази більше натуральних.

«Боюся, такі маски не для моїх губ, яких немає», – вона підписала відео в сториз, на яких розгладжувала маску.

Також вона показала в сториз кадр, як сидить з блоктнотом на сходах в дачному будиночку. Горова займалася іспанським, який почала вчити на карантині. Поряд був її вірний друг – мопс Жорик.

«Занадто дачний стильок», – вона підписала фото, на якому Натага одягнена в широкі шорти оранжевого кольору, помаранчеві шкарпетки, зелений светр оверсайз, з-під якого виглядає футболка, кросівки сірого кольору, а на голові зробила безформний пучок.

«У затишку з Жориком робимо іспанську», – додала Горова.

Нагадаємо, що раніше вона загравала до Мішель Андраде на фото. На фото Мішель була у воді і позувала в купальнику, а образ доповнила першому в волоссі. Поруч сиділа Наташа в мокрому одязі. Молоді дівчата майже поцілувалися на фото. На тлі можна побачити скелі і воду.

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