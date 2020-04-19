Также дочь рэпера показала, как развлекается с лучшим другом на карантине

Дочь Потапа Наташа Горовая показала, как развлекает себя на даче за городом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку пользователя Инстаграм.

Приемная дочь Потапа показала, как развлекается на карантине. Они с братом и мамой уехали из Киева и проводят время на даче. Так, Горовая часто публикует снимки в сельском луке, без прически и макияжа.

Сегодня красотка-дочь показала, как делала маску для губ. Она смогла посмеяться со своего недостатка – очень тонких губ и показала забавные кадры, где она наложила увлажняющие «губки» на свои в три раза больше натуральных.

«Боюсь, такие маски не для моих губ, которых нет», – подписала она видео в сториз, на которых разглаживала маску.

Также она показала в сториз кадр, как сидит с блоктнотом на лестнице в дачном домике. Горовая занималась испанским, который начала учить на карантине. Рядом был ее верный друг – мопс Жорик.

«Слишком дачный стилек», – подписала она фото, на котором Натага одета в широкие шорты оранжевого цвета, оранжевые носки, зеленый свитер оверсайз, из-под которого выглядывает футболка, кроссовки серого цвета, а на голове сделала бесформенный пучок.

«В уюте с Жориком делаем испанский», – добавила Горовая.

Напомним, что ранее она заигрывала к Мишель Андраде на фото. На фото Мишель была в воде и позировала в купальнике, а образ дополнила первом в волосах. Рядом сидела Наташа в мокрой одежде. Молодые девушки почти поцеловались на фото. На фоне можно увидеть скалы и воду.

Напомним, дочь Потапа сверкнула идеальными формами в облегающем наряде

А еще Politeka писала, что дочь Потапа похвалилась похудевшей фигурой в одном белье

Также Politeka сообщала, что горячая дочь Потапа показала идеальные формы в обтягивающих шортах