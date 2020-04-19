Солістка групи «Неангели» Слава Камінська зібралася з колишнім чоловіком на свято Пасхи, залишивши його коханку кусати лікті

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram сімейне фото, га якому всі були в зборі, навіть батько дітей Камінської, який раніше пішов з сім'ї, пише Рoliteka.net.

Так, на фото Камінська у футболці з написом «Кожен день і ніч я люблю тебе», і високих джинсах, а також з непомітним макіяжем стоїть на задньому тлі поруч з колишнім чоловіком Едгаром, який обіймає сина Леонарда. Також поруч кривляється їх спільна дочка Лаура в наряді єдинорога.

«Традиції 🙌🏼 Зі світлим святом вас! Христос Воскрес», – співачка підписала фото.

Зазначимо, що коханка Едгара Камінського, з якою зараз зустрічається екс-чоловік Слави, запостила в сториз кілька відео, як вона співає сумні пісні в гордій самоті.

У мережі ж прокоментували знімок красивої пари, яка тепер не разом:

«Славу пів країни хоче, а вона - одного 🦚. Так, оч гарна сім'я була...шкода, що так. Час покаже, що до чого. Бажаю Славі, щоб у неї все попереду було ще краще! А у нього - як заслужив», «Які ви гарні ! Дуже тепло», «Така гарна сім'я🙌 воссоединяйтесь❤️», «Повернувся в сім'ю ненадовго», «Слава жжеттт👌футболка - супер!!», "Едгара не дізналася... Дякую, з вами він набагато краще виглядав, треба повертати у сім'ю, де дві маленькі копії", – написали в коментарях до фото.

Зазначимо, що ще влітку минулого року співачка Слава Камінська і пластичний хірург Едгар Камінський офіційно розлучилися.

Нагадаємо, що безсоромна Камінська в мереживній білизні потрясла на камеру пружними булочками: жаркі кадри.

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