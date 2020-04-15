Популярная украинская исполнительница Слава Каминская показалась с незнакомцем после того, как снимок в сети опубликовала любовница ее бывшего мужа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Части тела», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Каминская позирует в белоснежном наряде, из-под которого виден черный гольф. В кадр также попала часть тела незнакомого мужчины, что привело в замешательство украинцев.

«Вау, ролевые игры», «Теперь ты в медицинском халате ?😂😂😂😂 хватит этих ролевых игр», «Так так так», «На Дана Балана похож», «Иванушки?», «Красоточка», «давно пора!», - пишут они.

До этого мы писали, что новая возлюбленная бывшего мужа солистки «НеАнгелов» Славы Каминской Эдгара поделилась совместным снимком с мужчиной

Свежее фото Ольга Богатая опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Эдгар и Ольга стоят прижавшись друг к другу в черных масках с надписью «Не паникуй». Эдгар крепко прижался к своей новой пассии, закутавшись в ее волосы.

Богатая рассказала, что Эдгар в это сложное время запустил флешмоб под названием #залишайсявдомаядопоможу. Суть этого флешмоба в том, чтобы помочь людям, которые потеряли доход. Богатая отметила, что многим семьям сегодня не хватает денег, чтобы прокормить детей. Именно им она призывает помогать.

Напомним, что Слава из «НеАнгелов» потрусила своими объемными «шариками» в полумраке: личные кадры.

Как сообщала Politeka, Каминская похвасталась необычными развлечениями в розовом белье: "Берегитесь мужчины, у нее...".

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