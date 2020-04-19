Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская собралась с бывшим мужем на праздник Пасхи, оставив его любовницу кусать локти

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм семейное фото, га котором все были в сборе, даже отец детей Каминской, который ранее ушел из семьи, пишет Рoliteka.net.

Так, на фото Каминская в футболке с надписью «Каждый день и ночь я тебя люблю», и высоких джинсах, а также с неброским макияжем стоит на заднем фоне рядом с бывшим мужем Эдгаром, который обнимает сына Леонарда. Также рядом кривляется их общая дочь Лаура в наряде единорога.

«Традиции 🙌🏼 Со светлым праздником вас! Христос Воскрес», – подписала певица фото.

Отметим, что любовница Эдгара Каминского, с которой сейчас встречается экс-муж Славы, запостила в сториз несколько видео, как она поет грустные песни в гордом одиночестве.

В сети же прокомментировали снимок красивой пары, которая теперь не вместе:

«Славу пол страны хочет, а она - одного 🦚. Да, оч красивая семья была...жаль, что так. Время покажет, что к чему. Желаю Славе, чтоб у нее впереди всё было ещё лучше! А у него - как заслужил», «Какие вы красивые ! Очень тепло», «Такая красивая семья🙌 воссоединяйтесь❤️», «Вернулся в семью ненадолго», «Слава жжеттт👌футболка - супер!!», "Эдгара не узнала... Слава, с вами он гораздо лучше выглядел, надо возвращать в семью, где две маленькие копии", – написали в комментариях к фото.

Отметим, что еще летом в прошлом году певица Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский официально развелись.

Напомним, что бесстыжая Каминская в кружевном белье потрясла на камеру упругими булочками: жаркие кадры.

Как ранее сообщала Politeka, красотки из "НеАнгелов" кардинально сменили имидж, фото взорвали сеть: «Мечта».

Также Politeka информировала, что Каминская нашла способ отомстить бывшему, красноречивый кадр: «Вау, ролевые игры».