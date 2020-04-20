Відома співачка Тіна Кароль здивувала несподіваним зверненням до загадкового чоловіка

Артистка після настання карантину вирішила особисто вести свій профіль в Instagram, активно поповнювати його новими знімками, кадрами з тренувань і цікавими зауваженнями. В цей раз в розділі Сторі співачка чимало здивувала шанувальників зворушливим зверненням до загадкового коханого, повідомляє Politeka.

Так, зірка з'явилася в природному вигляді, здивувавши цим стильним домашнім виглядом. Зірка з'явилася в студії звукозапису в природному вигляді без макіяжу і будь-яких укладок. Артистка позувала з легкою посмішкою на обличчі і дивилася кудись перед собою. На кадрі можна помітити незвичайну підпису, немов адресовану коханому:

«Я буду творити, щоб озброїти тебе вірою. Я буду втомлюватися, щоб нагадати тебе силою. Моє покликання очевидно – я не дам тебе скривдити. Обкутаю звуками космосу, уберігаючи від миттєвої слабкості. Біжи за мною, мій друг, у нас багато спільних недуг. У нас багато помилок, втрат, ти тільки повір у себе», - сказано в підписі на знімку Тіни.

Схоже, таким чином Кароль представила перші рядки зі своєї нової пісні.

Варто відзначити, що до цього працівник одного з українських телеканалів Володимир Завадюк записав відео, в якому розповів про Тіни Кароль і Дані Балане. Як відомо, Кароль та Балан зараз дуже цікаві українцям, оскільки ходять чутки про їх роман. Довгий час обговорювалися залицяння Дана на "Голосі", де він з Тіною був суддею.

Він зазначив, що роман перестають приховувати і розповів історію:

"Ми обговорювали суперфінал з тренерами. І тут Данну хтось подзвонив у двері і Тіна каже: "Дан, хто це? Хто до тебе прийшов?". Після цього Дано каже: "Тіночка, не хвилюйся, все добре, ти у мене тільки одна". І тут звучить голос Олексія, який каже: "Та киньте, адже ви вже в одній квартирі, в одному будинку живете".

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