Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк відзначився в новому ефірі шоу

У сьомому ефірі проекту стався справжній емоційний вибух, адже головному герою довелося попрощатися відразу з двома дівчатами. Не обійшлося і без скандалів під час виходу дівчат з проекту, пише Politeka.

Так, в новому ефірі було показано, як дівчата разом з Максом повернулися в Київ з подорожі до Таїланду. Молодий чоловік вирішив урізноманітнити будні з учасницями і пожив тиждень разом з ними. Коли час спільного проживання підійшло до кінця, артист влаштував вечірку.

Встиг відзначитися Макс під час перегляду кіно з Дашею, Олею і Вікою – дівчата обрали шляхом голосування під час вибору ідеального дозвілля з чоловіком. У цей момент головний горою і зауважив, що Оля чимось зайнятий і незадоволена. Чоловік запропонував поговорити, однак розмова їх не задалася:

«Мені було йому сказати. Але я просто забила і збирала цей грудочку злості в собі далі. Так, я кілька днів з цим живу», – сказала Оля.

У свою чергу Макс виявився спантеличеним: «Я здивований. Тому що на даному етапі не бачив особливо почуттів з твого боку. Мені здається, значить, немає сенсу продовження цих відносин. Я хочу запам'ятати все хороше і поставити крапку».

А ось перед початок вечірки, щоб розбавити напруга, Макс роздав дівчатам спеціальні завдання, в ході яких Ілона і Дана придбали костюми для суперниць, тоді як Даша з Анастасією купували продукти. У результаті образи дівчат чимало здивували під час ефіру.

В кінці пройшла церемонія, у результаті якої троянду не отримала Аня, яка на емоціях не змогла стримати вельми сміливих слів на адресу Макса:

«Коли камери вимикаються, я найбільше закохуюсь у тебе. І ти зараз тої людини, яка до тебе так щиро відноситься, садишь в машину. Ти залишив дівчат, серед яких одна мріє про ескорті в Дубаї, друга – незаймана, яка за сексуальності ставить собі 10 балів, третя — стрибає з проекту в проект. А четверта – по суті щур! І з ними ти зібрався будувати відносини?! Серйозно?» – різко сказала дівчина, залишаючи проект.

Чоловік відреагував спокійно, розуміючи, що дівчину зачепив його вибір.

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