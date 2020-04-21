Українська співачка, учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук підкорила чуттєвим образом

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому з'явилася у відвертому образі. Марта постала в обтягучій блузці або платті (так як знімок зроблений великим планом, до кінця незрозуміло, що на ній), доповнивши лук витонченим ланцюжком з кулоном.

Співачка вирішила привернути увагу пікантною деталлю: заради жаркого знімка, дівчина не на справи нижньої білизни, чим зачарувала чоловічу половину своїх шанувальників. Чарівні вигини красуні не помітить хіба що сліпий.

Ніжний макіяж природних тонів і ідеальна укладка доповнили образ співачки.

"Подивилась вчора @goloskrainy_official . Ще раз проностальгувала) І ще раз переконалась, які потужні вокалісти і особистості приходять на цей проект. Успіху вам у суперфіналі, учасники, і ті, хто створює це масштабні шоу. Це величезний труд і трошки «наркотик» :)🖤", - підписала фото Адамчук.

Шанувальники кинулися обговорювати пост, засипавши Марту компліментами - "дуже потужно".

"Марта дуже потужна вокалістка!"

"Що так то так. Ваш виступ іноді переглядаю, Віри і П'єра (П'єр ще з @guramovnaa класно заспівали). Спасибі! 👏"

Раніше ми повідомляли, Марта захопила весняним образом на одному з фото в Instagram. На ній біла коротка футболка, що оголила плоский живіт, світлі джинси із завищеною талією, білі кросівки і довге рожево-синьо-блакитне пальто.

«Такий ось Великдень! Доброго дня всім!», – підписала знімок красуня. Як бачимо, незважаючи на карантин, у Марти на обличчі немає захисної маски.

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