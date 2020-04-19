Звезда "Женского квартала", певица Марта Адамчук показала, что карантин красоте не помеха

На своей странице в социальной сети Instagram брюнетка поздравила поклонников с Пасхой и поделилась свежим снимком, передает Politeka.net.

В кадре артистка предстала в стильном образе. На ней – белая укороченная футболка, оголяющая плоский живот, светлые джинсы с завышенной талией, белые кроссовки и длинное розово-сине-голубое пальто.

В правой руке девушка держит цифровой фотоаппарат, а левой заправляет волосы за ухо.

«Такая вот Пасха! Хорошего дня всем!», – подписала снимок красотка. Как видим, несмотря на карантин, у Марты на лице нет защитной маски.

«С Пасхой😍❤️❤️», «Очень красивая 😍😍😍��», «Очень красивая, такой чудесный стиль😍 👍», – пишут под фотографией поклонники артистки.

Не так давно Марта Адамчук показала публике своего самого любимого мужчину – отца, на которого она очень похожа.

«У папы сегодня день рождения. Это он приучил меня к тому, что мужчина должен в совершенстве создавать сюрпризы. От него у меня мускулистая верхняя часть тела (потому что нижняя явно мамусина☺️)...», – подписала фото звезда.

Как известно, Марта – магистр эстрадного вокала, она закончила Киевский университет культуры и искусств. До того, как она пришла в «Женский квартал», Марту можно было увидеть в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор». Она исполняла саундтреки к фильму Алексея Залевского Z Joke.

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