Звезда "Женского квартала", певица Марта Адамчук показала, что карантин красоте не помеха
На своей странице в социальной сети Instagram брюнетка поздравила поклонников с Пасхой и поделилась свежим снимком, передает Politeka.net.
В кадре артистка предстала в стильном образе. На ней – белая укороченная футболка, оголяющая плоский живот, светлые джинсы с завышенной талией, белые кроссовки и длинное розово-сине-голубое пальто.
В правой руке девушка держит цифровой фотоаппарат, а левой заправляет волосы за ухо.
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«Такая вот Пасха! Хорошего дня всем!», – подписала снимок красотка. Как видим, несмотря на карантин, у Марты на лице нет защитной маски.
«С Пасхой😍❤️❤️», «Очень красивая 😍😍😍��», «Очень красивая, такой чудесный стиль😍 👍», – пишут под фотографией поклонники артистки.
Не так давно Марта Адамчук показала публике своего самого любимого мужчину – отца, на которого она очень похожа.
«У папы сегодня день рождения. Это он приучил меня к тому, что мужчина должен в совершенстве создавать сюрпризы. От него у меня мускулистая верхняя часть тела (потому что нижняя явно мамусина☺️)...», – подписала фото звезда.
Как известно, Марта – магистр эстрадного вокала, она закончила Киевский университет культуры и искусств. До того, как она пришла в «Женский квартал», Марту можно было увидеть в шоу «Голос країни», «Танці з зірками», «Х-фактор». Она исполняла саундтреки к фильму Алексея Залевского Z Joke.
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