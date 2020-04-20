Максим Галкін розкрив правду про свою роль в розлученні Алли Пугачової з Філіпом Кіркоровим

Багато хто вважає, що у свій час саме відомий гуморист став причиною, з якої Пугачова пішла від Кіркорова. Галкін прокоментував цю історію в ефірі передачі «Моя дружина – Алла Пугачова», яку показали по Ростб з нагоди дня народження Примадонни.

Відзначимо, що в шлюбі з Кіркоровим Пугачова прожила з 1994 по 2005 рік. Після їх розставання ходило багато чуток про те, що стало його причиною. Пізніше багато хто почав підозрювати, що в цьому був замішаний Галкін. Однак, сам артист це заперечує.

«Не я був кішкою між Аллою і Філіпом. Вони вже жили в різних кінцях Москви, все було по-іншому. Зараз це обговорювати якось непристойно», - заявив він.

За словами нинішнього чоловіка Алли Борисівни, зараз у них з Кіркоровим відмінні відносини.

«Філіп – це вже щось святе в нашій родині, це частина нашого життя. Я не ревную його до Алли», - підкреслив Галкін.

Він також спростував заяви про те, що нібито охмурив Примадонну тільки заради слави. Так, Галкін нагадав хейтерам про те, що на момент зустрічі з Пугачовою вже збирав шеститисячний зал на «Слов'янському базарі у Вітебську» на сольному концерті, вів передачу на «Першому каналі» і був вельми популярний.

Нагадаємо, діти Пугачової і Галкіна порадували батьків до свята, домашнє відео.

Як повідомляла Politeka, Галкін засвітив Пугачову в одній піжамі і без макіяжу, примадонну просто не впізнати.

Також Politeka писала, що у скандалі з «крадіжкою» Пугачової спливли несподівані подробиці.