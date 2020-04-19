Галкин показал трогательное видео, как они с Пугачевой и детьми пекли куличи и красили яйца

Дети примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина показали, как порадовали родителей к празднику

Гарри Галкин и Лиза вместе красили яйца красками и пекли куличи. Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Пасха. Как шла подготовка», – подписал видео Максим в сети.

«Вот смотри, папуля! Вот какой красненький будет, красивенький», – говорит Лиза на видео, показывая раскрашенное яйцо Максиму.

Шоумен и телеведущий в свою очередь помогал детям: подавал ложки и снимал Гарри и Лизу.

«Это они все сами! Все сами ручками. Молодцы, умницы!», – говорит примадонна на фоне видео.

Также на видео мелькают молодые женские руки, видимо, няни.

В сети прокоментировали теплое видео семьи Галкиных.

«Ой, ну какие , правда, умницы..!!! ❤️Так хочется Гарри и Лизоньку расцеловать!!! Спасибо Боженьке за такие создания!!!🙏🙏🙏», «Перчатки Лизоньке маловаты...», «Какие хорошие детки!», «Прелести», «Просто обожаю ваших деток!!!», «Классные ребята», «ы прекрасные родители», «Это самое лучше, что я видела! Просить здорово дети!», «Ангелы настоящие! Как же мы их все любим!!!!», «В течении полугода наблюдаю за семьёй, только папа занимается с детьми, а где мама,извините, 👏 а так можно было, блин», – написали в комментариях фолловеры Галкина.

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