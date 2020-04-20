Відома співачка Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, показала ідеальні форми після тренування

Як повідомляє Politeka.net знаменитість опублікувала відеоролик в сториз на своїй сторінці в Instagram.

"Ну що))) @loe_marathon Стартував. Сьогодні був пресссссссс. Навіть мій загублений почав проявлятися, шанси є)", - так співачка підписала ролик.

На опублікованих кадрах Анастасія Кумейко (вона ж DJ Nana) танцює в своїй спальні, демонструючи гарну пластику і струнку фігуру. Вона показала кілька спекотних рухів, вигинаючись усім тілом, присідаючи, крокуючи з боку в бік, поправляючи волосся і активно рухаючи стегнами.

Не менше, ніж танці, заслуговує зовнішній вигляд зірки. На відео екс-Nikita одягнена в тісний спортивний ліфчик темно-синього кольору, що підкреслює її бюст, а також у короткі шорти з яскравим квітковим візерунком.

Раніше 34-річна українська DJ Nana вже показувала шанувальникам, як вміє танцювати. Вона опублікувала гаряче відео, на якому. постала в білому боді з сіточкою. Наряд обтягнув шикарну фігуру Кумейко, а пояс підкреслив тонку талію. На ноги співачка одягла чорні лосини.

Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками". Вона "клонувала" себе для відео за допомогою мобільного додатку. За годину пост зібрав понад 4000 лайків та коментарів.

Нагадаємо, що экс-Nikita в нижній білизні розставила ноги і влаштувала шоу для дорослих на кухні: "Солодкий персик".

А ще Politeka писала, що Анастасія Кумейко задерла ноги прямо в тракторі заради пікантній фотосесії: "Мрія Лукашенко".

Також Politeka повідомляла, що слідом за Ані Лорак та Полякової екс-Nikita роздяглася на кухні заради сміливого фото.