Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое фото в Инстаграм

На фото Кумейко сидит на сиденье в тракторе, скорее всего. Ноги она закинула прямо на руль транспортного средства. Анастасия была в черном платье, а образ дополнила большими сапогами и поясом на талии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Работа кипит", - коротко подписала фото Кумейко.

"Анастасия Комбанейшн", Когда наслушалась Александра Григорьевича Лукашенко", "Моя богиня", "Трактор с панорамной крышей?", "Блин.. украла идею сфоткаться в тракторе....", "Нана "пашет" во всех смыслах", "А где подушка? Сегодня утром все с подушками".

Ранее мы сообщали, что певица Анастасия Кумейко приняла участие в пикантном челлендже.

Анастасия Кумейко разделась на кухне и прикрыла прелести обычной подушкой, которую закрепила поясом на талии (именно в этом и заключается суть челленджа). При этом певица стыдливо приподняла голую ногу и сделала удивленное выражения лица, открыв рот. Интересно, что на голове у нее полотенце, как будто звезда только что вышла из душа, но в ушах и на шее красуются крупные украшения.

Напомним, страстная экс-Nikita в сеточке потрясла дикими движениями

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