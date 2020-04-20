Зірка популярного серіалу «Свати» Анна Кошмал показала свою підтягнуту фігуру під час занять йогою

25-річна українська актриса отримала популярність завдяки ролі юної внучки головних героїв – Женьки - в серіалі «Свати». Зараз дівчина продовжує активно будувати акторську кар'єру, не забуваючи радувати шанувальників оновленнями у своєму Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз знаменитість показала, як підтримує себе у формі під час карантину.

Як з'ясувалося, Кошмал займається йогою. На доказ актриса поділилася відповідною фотографією в розділі Сторіз. На ній зірка стоїть на четвереньках в обтягуючому спортивному костюмі. Судячи з усього, заняття дають свій результат, так як фігура Кошмал на фото виглядає ідеальною.

Нагадаємо, раніше актриса порадувала шанувальників спокусливим чином. Ганна показала всю свою жіночність на чорно-білому фото, яке як не можна краще передає настрій. На ньому актриса попозувала в білій сукні з оголеною спиною. Дівчина не дивиться в кадр, очі її заплющені, а голова піднята. Довге розпущене волосся каскадом спускаються по спині.

Фанати не пройшли повз і оцінили романтичний образ актриси захопленими коментарями.

«Красуня», «Неймовірна», «Моя улюблена актриса», «Шикарна красуня», - писали вони.

Нагадаємо, Женя з "Сватів" подорослішала і зняла ліфчик перед камерою: "Піджачок не за розміром".

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