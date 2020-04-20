Мало хто на таке наважиться

Українська співачка Анна Седакова разом з хлопцем отримали нові навички на карантині

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала домашнє відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

Через епідемію китайського вірусу в багатьох країнах оголосили карантин, який змушені дотримуватися навіть популярні артисти. На щастя, Анна Сєдакова та її коханий чоловік придумали, як провести час з користю. Вони зважилися на інтимні експерименти - чоловік влаштував виконавиці косметичну процедуру, поки салони краси закриті.

"Чого нас навчив карантин. Але момент , коли твій хлопець фарбує тобі коріння просто безцінний ! І приймає тебе з усіма твоїми ( як тобі здається ) недосконалостями . Ми навчилися робити все самі і здаємося , це початок у нас виходити . Так що у мене особисто є багато плюсів карантину і самоізоляції", - поділилася співачка в описі до відео.

В самому ролику молодий чоловік дійсно фарбує волосся Сєдокової. Під час цієї процедури співачка запитує, чи любить її хлопець. При цьому вона наклала фільтр повненького дитячого обличчя без передніх зубів. У якийсь момент обидва заходилися реготом про того, наскільки кумедно виглядають на екрані.

Користувачі соціальної мережі оцінили ролик і залишили багато позитивних коментарів:

"Нарешті без фотошопу😂😂😂"; "😂😂😂клас"; "

Анна він так ніжно волосся ваші бере 🌺так акуратно🔥так мило👌"; "Ви просто супер обидва))))) таке миле відео!🌺🌟".

Нагадаємо, Сєдокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

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